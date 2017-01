Werden also bald mehrere "City Trees" den Berliner Feinstaub filtern? "Die Anlage am Südkreuz ist der erste 'City Tree' in Berlin." sagt Liang Wu, Chief Information Officer des Start-ups. "Aber wir sind uns sicher, mit Hilfe des Senats und vielleicht auch der Bürger in Berlin noch mehr Anlagen in der Stadt aufzustellen. Wir hoffen, dass wir dann bald eine Klimainfrastruktur durch 'City Trees' aufbauen können". Sänger ergänzt: "Wir sind gerade in Gesprächen mit einigen Partnern vor Ort - aus der Politik, aber auch von Unternehmensseite. Wir würden uns vorstellen, zehn bis 15 Anlagen in Berlin zu integrieren."

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz zeigt sich erstmal aufgeschlossen. "Es ist durchaus eine interessante Technik, die hilft, Feinstaube und Stickoxyde etwas aus der Luft zu nehmen, die gleichzeitig stadtklimatische Vorteile hat und auch durch die Stadtbegrünung hier und da zum besseren Stadtbild beiträgt", sagt der Sprecher Martin Lutz. "Wir wollen mal sehen, wo man das einsetzen kann."

Damit die Moose dauerhaft einen guten Job machen können, messen solarbetriebene Sensoren die Feuchtigkeit. Neigt sich das Wasser im Tank am Wandfuß dem Ende zu, meldet eine E-Mail Nachfüllbedarf.