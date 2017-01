Die Bundesregierung hatte zuvor den Verkauf der Sparte namens Ledvance an ein chinesisches Bieterkonsortium untersucht. Osram will seine Lampensparte für mehr als 400 Millionen Euro an den chinesischen LED-Spezialisten MLS und die beiden Finanzinvestoren IDG und Yiwu verkaufen. Den Abschluss des Geschäfts peilt Osram weiter in diesem Geschäftsjahr an, das im September endet.

Der Konzern Osram kommt beim angestrebten Verkauf seiner Lampensparte nach China voran. Das Bundeswirtschaftsministerium habe die entsprechende Genehmigung erteilt, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag in München.

Appell an Vorstand und Siemens

Betriebsrat und die Gewerkschaft IG-Metall hatten sich nach Bekanntwerden der Pläne vehement gegen eine Übernahme ausgesprochen . Betriebsratschef Werner Leyer verwies auf schlechte Erfahrungen mit einem chinesischen Leuchtstoffhersteller vor drei Jahren. Der Zugang zum chinesischen Markt sei nicht besser geworden, "nur unser Know-How ist abgeflossen", so der Osram-Betriebsratschef.

Damit will sich der Leuchtmittelhersteller nicht nur von seiner größten Sparte mit zuletzt rund zwei Milliarden Euro Umsatz und 12.500 Mitarbeitern trennen, sondern auch vom Geschäft mit Endkunden. Statt auf klassische Leuchtmittel will sich Osram künftig auf LED-Technik und Spezialbeleuchtung für Autos konzentrieren. Allerdings müssten die US-Behörden dem Deal noch zustimmen, erklärte Osram.

Osram, einer der größten Leuchtmittelhersteller der Welt, kämpft mit dem Umbruch in der Lichttechnik-Branche. Während die Umsätze mit herkömmlichen Glühbirnen oder Leuchtstoffröhren rapide sinken, legt der Markt mit LED-Technik zu. Der Konzern beschäftigt in Deutschland rund 6.400 Mitarbeiter, etwa 1.200 davon in Berlin-Spandau.

Osram wurde 1919 in Berlin gegründet und hatte vor dem Zweiten Weltkrieg Produktionsstandorte in Friedrichshain, Charlottenburg und Moabit. Von 1978 bis 2013 war der Konzern eine hundertprozentige Tochter von Siemens. Heute werden in Berlin-Spandau Xenon-Autoscheinwerfer, Lampen für Videoprojektoren sowie Speziallampen für Filmaufnahmen, große Plätze und Schaufenster hergestellt.