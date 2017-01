Schlechte Noten für Fernbusbahnhof am Südkreuz

Keine Überdachung, keine elektronischen Anzeigen, kein zentraler Ticketschalter: Berlins Fernbusstation am Bahnhof Südkreuz hat in einem ADAC-Vergleichstest von zehn Fernbusbahnhöfen in Deutschland nur die Note 4 bekommen. Doch es ist nicht alles schlecht.