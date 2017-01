Monatlich erhebt die Bundesagentur für Arbeit die Stellenangebote in den einzelnen Bundesländern - unabhängig von saisonalen Schwankungen. Ein Blick auf das Jahr 2016 für für Berlin und Brandenburg zeigt: Es begann gut, wurde besser - und endete mit einem Rekord.

Laut dem regionalen Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit bestand im gesamten Jahr 2017 in Berlin eine stabil hohe Nachfrage nach Personal in den Bereichen Verkehr und Lagerei, Erziehung und Unterricht, im Baugewerbe und Handel. Dabei gab es über das Jahr verteilt nur geringe Schwankungen. Im Dezember liegt der Stellenindex sogar18 Punkte über dem Wert von Dezember 2016.

In Brandenburg erhielt die Personalnachfrage zum Jahresende einen deutlichen Schub - und erreichte im Dezember einen Rekordwert: Er liegt im 22 Punkte über dem Wert von Dezember 2015. Vor allem neue Stellen in der Leiharbeit, bei Callcentern und im Bereich Verkehr und Lagerei sind laut Bundesagentur für Arbeit Gründe für den Anstieg. Doch im gesamten Jahr 2016 bestand eine stabil hohe Nachfrage nach Personal im Baugewerbe, Handel, in den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bereich Erziehung und Unterricht.