Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Streiks bei den Flughafen-Bodendiensten für die nächsten Monate angekündigt. "Es wird voraussichtlich zu Arbeitskämpfen kommen", sagte Verdi-Bundesvorstand Christine Behle am Freitag in Berlin.



Die Tarifverhandlungen an acht Flughäfen Deutschlands, darunter Frankfurt, zeigten kaum Fortschritte, hieß es zur Begründung. Besonders lange werde bereits in Hamburg und Berlin verhandelt. An den Berliner Flughäfen habe es bislang nicht einmal ein Angebot der Arbeitgeber gegeben.

Beschäftigt sind bei den Bodendiensten wie Gepäck- und Fluggastabfertigung oder Betankung an Flugzeugen gut 30.000 Menschen in Deutschland.