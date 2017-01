Brandenburger sind überdurchschnittlich stark von den steigenden Energiekosten in Deutschland betroffen. Für sie ist Strom am teuersten in ganz Deutschland, wie das Vergleichsportal Verivox am Mittwoch mitteilte. Basierend auf seinen Daten hat das Portal die Preisdifferenzen für Strom zwischen verschiedenen Versorgungsgebieten ausgewertet.

Demnach zahlt eine drei- bis vierköpfige Familie in Brandenburg bei einem Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden durchschnittlich 1.180 Euro pro Jahr - und damit am meisten in Deutschland. In Berlin betragen die jährlichen Stromkosten im Schnitt 40 Euro weniger (1.140 Euro). Am günstigsten ist Strom diesem Vergleich nach mit 1.054 Euro in der Hansestadt Bremen.