Die vegane Supermarktkette Veganz ist derzeit dabei, ihr Filialnetz umstrukturieren, hat aber keine Insolvenz angemeldet. Das sagte Jana König, Pressesprecherin des Unternehmens mit Sitz in Berlin, am Dienstag rbb|24. Veganz betreibt derzeit drei Filialen in Berlin - in Friedrichshain, Kreuzberg und Prenzlauer Berg - sowie fünf weitere im Bundesgebiet beziehungsweise in Prag und Wien.

Am Montag hatten mehrere Medien berichtet, die rein vegane Supermarktkette habe Insolvenz angemeldet. In einer Pressemitteilung auf Facebook nahm das Unternehmen dazu Stellung und erklärte: "Wir haben für eine unserer Retail-Gesellschaften (beinhaltet unsere sechs Filialen außerhalb Berlins) ein Schutzschirmverfahren initiiert, das es Unternehmen, die eben noch nicht insolvent sind, ermöglichen soll, die betreffenden Unternehmensteile zu sanieren." Dieses Verfahren, so das Unternehmen, laufe seit mehreren Wochen.