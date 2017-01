Verbraucherpreise in Berlin und Brandenburg ziehen an

Höhere Preise für Nahrungsmittel und Energie haben in Berlin und Brandenburg für steigende Lebenshaltungskosten gesorgt. Im Januar lagen die Verbraucherpreise in der Hauptstadt um rund zwei Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. In Brandenburg fiel die Teuerung etwas geringer aus, sie lag im Januar bei 1,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.