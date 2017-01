Anlässlich der Internationalen Grünen Woche in Berlin dürfen am Sonntag alle Geschäfte von 13 bis 20 Uhr öffnen.

Etliche Shoppingcenter, Warenhäuser sowie Möbel- und Lebensmittelmärkte beteiligen sich am ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr, darunter die Potsdamer Platz Arkaden in Mitte. Der nächste von insgesamt acht Terminen findet am 12. März zur Internationalen Tourismus-Börse (ITB) statt.

Die Grüne Woche geht am Sonntag nach zehn Tagen zu Ende. Zum Abschluss werden noch einmal Tausende Besucher erwartet. Laut Veranstalter werden insgesamt knapp 400.000 Gäste die Agrarmesse besucht haben. Der Umsatz liege bei 48 Millionen Euro - eine Million mehr als 2016.