In Berlin und Brandenburg sind am Freitag erneut Geldboten in den Warnstreik getreten. Bestreikt werden die Unternehmen Prosegur in Potsdam und Ziemann in Berlin. Hintergrund sind die derzeit laufenden Tarifverhandlungen. Die Beschäftigten fordern eine deutliche Lohnanhebung und eine einheitlichen Tarifvertrag.



Nach Angaben von Verdi-Sprecher Benjamin Roscher befinden sich 175 der insgesamt 350 Beschäftigten im Ausstand. Der Warnstreik sei für 24 Stunden ausgerufen.



Nach Schätzung der Gewerkschaft können wegen des Warnstreiks bis zu 80 Prozent der Geldtransporte nicht stattfinden. Die Unternehmen hätten zwar Leiharbeiter geholt, diese dürften aber keine Waffe tragen und könnten deshalb nur als Fahrer eingesetzt werden.

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 31. Januar statt. Bis dahin erwarte Verdi ein deutlich verbessertes Angebot der Arbeitgeber, hieß es.