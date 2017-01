Sechs Prozent mehr Gehalt gefordert - Berliner Kitas und Sozialdienste werden am Donnerstag bestreikt

24.01.17 | 16:38 Uhr

Wer am Donnerstag sein Kind in die Kita bringen oder einen Berater beim Jugend-, Gesundheits- und Wohnungsamt aufsuchen will, könnte vor verschlossenen Türen stehen. Mehrere Gewerkschaften haben zu Warnstreiks aufgerufen. Sie verlangen sechs Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten.

Die Gewerkschaften Verdi, GEW, GDP und IG BAU haben für kommenden Donnerstag ihre Mitglieder in Berlin zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Reaktionen der Beschäftigten legten nahe, dass viele den Aufruf befolgen werden, teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Eltern in Berlin sollten sich auf geschlossene Kitas, Horte und Kinder- und Jugendeinrichtungen einstellen. Auch geplante Besuche in Beratungsstellen in Jugend-, Gesundheits- und Wohnungsämtern sollten verschoben werden, da sie voraussichtlich nur sehr eingeschränkt erreichbar sein werden.

Kundgebung geplant

Geplant ist eine Kundgebung am Bahnhof Friedrichstraße (Dorothea-Schlegel-Platz) vor den Geschäftsräumen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder von 9.00 Uhr bis ca. 9.45 Uhr. Dort werden Streikende aus den Berliner Verwaltungen und nachgeordneten Einrichtungen, Hochschulen sowie Sozialarbeiter und Erzieher gemeinsam für tarifliche Verbesserungen demonstrieren.

Sechs Prozent mehr Geld für Beschäftigte gefordert

Die Streikenden wollen für Bewegung in der zweiten Verhandlungsrunde am kommenden Montag in Potsdam sorgen. Die Gewerkschaften fordern in der Tarifrunde für die Landesbeschäftigten ein Gesamtvolumen von sechs Prozent mehr Geld. Für die Berliner Beamtinnen und Beamten fordern die Gewerkschaften die Übernahme der Tarifergebnisse ohne Abstriche. Für die Auszubildenden geht es neben einer unbefristeten Übernahme um die Angleichung der Urlaubstage an die der Tarifbeschäftigten.



In Berlin fallen etwa 100.000 Beschäftigte unter den Tarifvertrag der Länder, davon knapp 13.000 im Sozial- und Erziehungsdienst und 15.000 Lehrkräfte. Mittelbar von der Tarifrunde betroffen sind die Beamtinnen und Beamten des Landes Berlin.