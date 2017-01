Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes wollen die Gewerkschaften mit Warnstreiks Druck machen. "Das wird die Straßenmeistereien genauso betreffen wie Unikliniken, Schulen, die Polizei oder Justizverwaltung", kündigte der Verhandlungsführer des Deutschen Beamtenbundes am Dienstag nach der zweiten Verhandlungsrunde in Potsdam an. Verdi-Chef Frank Bsirske erklärte: "Wir sind von einem Durchbruch weit entfernt."

Damit müssen sich auch Berliner und Brandenburger auf Warnstreiks und Protestaktionen im öffentlichen Dienst einstellen.

Seit Mitte Januar verhandeln die Gewerkschaften Verdi und der Beamtenbund dbb auf der einen Seite und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) auf der anderen Seite. Es geht um das Gehalt für rund eine Million Angestellte der Länder. Auf 2,2 Millionen Beamte von Ländern und Kommunen sowie Pensionäre soll das Ergebnis übertragen werden. In der Gesamtforderung stecken zahlreiche Einzelforderungen wie Verbesserungen für Beschäftigte mit Berufserfahrung, für Auszubildende oder für Sozial- und Erziehungsdienste.