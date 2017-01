Neuordnung hat begonnen - Edeka übergibt Kaiser's-Filialen an Rewe

02.01.17 | 17:15 Uhr

Mit dem neuen Jahr hat auch die Verteilung der Kaiser's-Filialen in Berlin begonnen. Rund die Hälfte der 120 Märkte bleibt bei Edeka, die andere Hälfte wird an Rewe weitergereicht. Ob künftig "Rewe" oder "Edeka" über dem Eingang stehen wird, zeigt unsere Karte.

In Berlin hat am Montag die Übergabe der Supermarktkette Kaiser's begonnen. Die 120 Berliner Filialen des Handelshauses samt Konzernzentrale, Fleischwerken und Logistik wurden zum Jahreswechsel von Deutschlands größtem Lebensmittelhändler Edeka übernommen. Er wird bis Ende März schrittweise die Hälfte der Berliner Kaiser's Filialen an Rewe weiterreichen.



Name "Kaiser's" wird nicht sofort verschwinden

An den Geschäften wird der Name Kaiser's nicht sofort verschwinden. Die Umstellung werde einige Zeit in Anspruch nehmen, heißt es. Für die mehr als 5.000 betroffenen Mitarbeiter in Berlin wird sich erstmal nicht viel ändern. Sie erhielten eine Arbeitsplatz-Garantie. Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" Anfang Dezember berichtete, soll Rewe für die übernommenen Filialen rund 37 Millionen Euro bezahlt haben. Ein konkreterer Preis sei im Kaufvertrag nicht fixiert worden, da aufgrund des Zeitmangels während der Verhandlungen unter anderem noch nicht alle Warenbestände aktualisiert werden konnten. Rewe wollte den Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht kommentieren.

Rewe bekommt 63 Märkte und noch ein wenig mehr

Edeka und Rewe hatten am 8. Dezember die Verträge zur Aufteilung von Kaiser's Tengelmann unterzeichnet. Zudem zog Rewe die Beschwerde gegen die Komplettübernahme durch Edeka vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht zurück. Bundeskartellamt und Bundeswirtschaftsministerium bestätigten daraufhin, dass der Kaiser's-Übernahme durch Edeka nichts mehr im Wege steht. Die Gewerkschaften Verdi und Nahrung-Genuss-Gaststätten hatten die abschließende Einigung begrüßt, weil die Mitarbeiter eine Arbeitsplatz-Garantie erhalten.



Dem Vertrag zufolge wird Rewe 63 Kaiser's-Filialen in Berlin und je zwei Läden in Nordrhein-Westfalen und im Großraum München von Edeka übernehmen. Dazu kommen ein Fleischwerk in Brandenburg sowie die Regionalverwaltung und das Logistikzentrum in Berlin.

Alle Filialen in Berlin und Brandenburg: Aus Kaiser's wird Rewe und Edeka