Europas größter Online-Modehändler Zalando hat dank eines guten Weihnachtsgeschäfts erstmals in einem Quartal die Milliarden-Umsatzgrenze geknackt. Die Einnahmen seien von Oktober bis Dezember um rund ein Viertel zum Vorjahreszeitraum auf knapp 1,1 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Berliner Unternehmen am Dienstag nach dem Vorliegen der vorläufigen Zahlen mit.

"Wir haben 2016 erfolgreich abgeschlossen", sagte Co-Vorstandschef Rubin Ritter. Im Gesamtjahr 2016 kletterte der Umsatz um rund 23 Prozent auf mehr als 3,6 Milliarden Euro, was in etwa den Analystenprognosen entspricht. Das bereinigte Ebit verdoppelte sich in etwa auf 202 bis 225 Millionen Euro, was einer Marge von 5,6 bis 6,2 Prozent entspricht.

Zalando kündigte an, in den nordischen Ländern zu expandieren. Dazu soll voraussichtlich bis Jahresende ein Logistikzentrum in Schweden eröffnet werden, mit dem die durchschnittliche Lieferzeit auf ein bis zwei Tage gesenkt werden soll.

Derzeit dauert es zwei bis fünf Tage, bis die Ware beim Kunden ankommt. Dafür nimmt Zalando eine zweistellige Millionensumme in die Hand.