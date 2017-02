Das Management von Bombardier will einem Medienbericht zufolge am Standort Hennigsdorf (Oberhavel) die Serienfertigung von Zügen einstellen. Nur Prototypen und Testfahrzeuge sollten dort noch entstehen, sagte Bombardiers Deutschland-Chef Michael Fohrer in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Mittwoch. "Hennigsdorf beabsichtigen wir als Kompetenzzentrum für die Entwicklung von S- und U-Bahnen sowie Regional- und Fernzügen auszubauen", kündigte Fohrer an. Die Serienfertigung solle an den Standort Bautzen in Sachsen verlagert werden.

Für viele Bombardier-Beschäftigte in Hennigsdorf ist diese Nachricht ein Schock, denn laut IG Metall wären 500 bis 800 Arbeitsplätze am Standort betroffen, wenn die Serienfertigung für die Züge eingestellt wird. Mehrere Hundert Beschäftigte legten am Mittag spontan für eine halbe Stunde die Arbeit nieder, um sich beim Betriebsrat und der IG Metall über die Pläne zu informieren.