Mülltrennung - Spree-Neiße-Kreis führt die braune Tonne ein

01.03.17 | 09:12 Uhr

Viele Brandenburger trennen ihren Müll jetzt schon nicht richtig - wie ein Blick nach Potsdam-Schlaatz zeigt. Trotzdem bekommen ab 2019 auch die Bürger im Spree-Neiße-Kreis eine Tonne mehr vor die Haustür gestellt. Außer sie verwerten ihren Bioabfall selbst.

Die Bürger im Spree-Neiße-Kreis bekommen ab 2019 eine zusätzliche Tonne für Bioabfälle. Ausnahmen gibt es nur für Grundstückseigentümer, die ihren Müll selbst kompostieren und auch verwerten können. Die Entscheidung, ob Biotonne oder Selbstverwertung müssen die Bürger jetzt schon fällen und eine Antwortkarte an den Kreis zurückschicken. Wer das vergisst, bekommt automatisch eine kleine 120-Liter-Tonne geliefert. Grund für die frühe Tonnenplanung: Der Kreis will jetzt schon wissen, wie viele große und wie viele kleine Tonnen gebraucht werden. Insgesamt rechnet er mit 16.000 Stück. Außerdem muss die Menge des Bioabfalls geschätzt werden. Solche Entscheidungen dauern Monate.

Die Müllgebühren steigen mit oder ohne Tonne

Die Müllgebühren steigen mit oder ohne Biotonne um 3,95 Euro pro Person und Jahr. Für einen Vierpersonen-Haushalt sind das knapp 16 Euro jährlich. Dazu kommen die Kosten für die Entsorgung der neuen Tonne, die achtmal im Jahr entsorgt werden muss. Das kostet bei der kleinen Tonne knapp 15 Euro im Jahr, bei der großen das Doppelte. In Potsdam zum Beispiel gibt es die Biotonne bereits seit Anfang 2016. Dort gibt es aber Probleme bei der Mülltrennung, so zum Beispiel in großen Wohngebieten wie im Schlaatz. Ein Müllwerker bei der Abholung der Tonnen in Potsdam beschwert sich: Das bringt nichts, wenn das zum Beispiel in einer Plastiktüte liegt. Das sei kein Bio.

Kosten durch falschen Mülltrennung werden auf alle verteilt

"Manche Leute versuchen zu trennen, aber andere Herrschaften interssiert das nicht", so der Müllwerker. Es gebe auch Mülltonnen, in denen sich nur noch Restmüll befinde, also gar kein Biomüll. "Ein klassischer Fall", so der Müllwerker. "Wir lassen hier im Schlaatz über 50 Prozent stehen." Durch die falsche Mülltrennung steigen die Kosten und die werden dann auf alle Potsdamer verteilt. Noch schlimmer sei es im Vergleich zu anderen Großstädten, meint aber ein Sprecher der Stadtentsorgung Potsdam.

Berlin steht im Deutschlandvergleich schlecht da

In Berlin haben rund 80 Prozent der Haushalte im Innenstadtbereich eine Biotonne. Nach wie vor verweigern aber Vermieter die Aufstellung einer Biotonne, trotz der im Kreislaufwirtschaftsgesetz festgeschriebenen Pflicht. Und obwohl die Biogut-Tonne in Berlin deutlich länger etabliert ist als in Potsdam, steht die Hauptstadt im Deutschlandvergleich ebenfalls nicht gut da: Zwar stieg die Bioabfallmenge aus der braunen Tonne seit 2008 von 52.000 auf zuletzt 68.000 Tonnen. Andererseits ist das pro Einwohner gerechnet deutlich weniger als in Städten wie Hamburg oder München.

Mit Informationen von Alexander Goligowski und Dirk Schneider