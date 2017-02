Seit 15 Jahren gibt es das "Filou" in der Reichenberger Straße in Berlin-Kreuzberg. Das Café ist im Kiez verankert, doch im Sommer soll Schluss sein: Der Eigentümer hat gekündigt - er erhofft sich offenbar höhere Mieteinnahmen. Am Sonntag demonstrierten Anwohner gegen die Schließung.