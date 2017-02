Babyboom in Deutschland - Es wird eng in Berlins Kreißsälen

13.02.17 | 12:21 Uhr

In Berlin werden - wie in ganz Deutschland - Jahr für Jahr mehr Kinder geboren. Das bringt nicht nur Freude, sondern auch Probleme mit sich: So stoßen die Kreißsäle der beliebten Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen.



Deutschland erlebt in den letzten Jahren einen kleinen Babyboom, der sich auch in Berlin bemerkbar macht. Offizielle Zahlen für das vergangene Jahr gibt es derzeit noch nicht. Doch laut der Hochrechung eines Babynahrungsherstellers (die prinzipiell nur geringfügig von der Geburtenstatistik des Statistischen Bundesamts abweicht) sind 2016 in Berlin rund 42.000 Baby geboren - 4.500 Kinder mehr als im Vorjahr und sogar rund 25 Prozent mehr als im Jahr 2006. Berlin bekommt diesen Zuwachs jedoch nicht nur positiv zu spüren: Die vielen Babys bringen die Infrastruktur an ihre Grenzen. Die Kitas sind voll, Hebammen schwer zu finden und bei der Geburt besteht die Gefahr, vor einem überfüllten Kreißsaal zu stehen.



Schwangere an andere Kliniken verwiesen

"Im Januar mussten die Kreißsäle des Klinikums im Friedrichshain wegen des Andrangs an zwölf Tagen gesperrt werden", sagt Astrid Steuber, Sprecherin des kommunalen Klinikkonzerns Vivantes, der dpa. "Sie konnten nicht mehr von Rettungswagen angefahren werden." Aus dem Vivantes-Klinikum Neukölln berichtet eine Mutter, dass sie nach einem Kaiserschnitt unfreiwillig im Kreißsaal übernachtete - auf der Station war kein Bett mehr frei.



Im St.-Joseph-Krankenhaus in Tempelhof - das alljährlich die meisten Geburten Deutschlands verzeichnet - kamen 2016 fast 4.600 Kinder zur Welt. Das sind 600 mehr als im Jahr zuvor. Das bringt auch die sieben Kreißsäle der Geburtsstation an die Grenzen. "Etwa 30 Mal mussten wir die Geburtsstation kurzfristig schließen", sagte Chefarzt Michael Abou-Dakn gegenüber der "B.Z." Das heißt, auch hier mussten schwangere Frauen an andere Kliniken verwiesen werden. Auch Geburtskliniken wie die Charité berichten von solchen Vorfällen.

Aufstockung von Kreißsälen nicht geplant

Das St.-Joseph-Krankenhaus reagierte auf den Babyboom mit der Aufstockung von Personal. Doch die Raumknappheit bleibt. Dafür müsste von politischer Seite der Bettenplan geändert werden. Das scheint jedoch nicht in Planung zu sein: "Wir erleben gerade einen Babyboom in Berlin", bestätigt zwar Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD). Einen echten Engpass aber gebe es nicht, so Kolat weiter. Babys könnten nur nicht mehr immer im Wunschkrankenhaus geboren werden. Man werde die Situation beobachten und versuchen, Engpass-Situationen zu vermeiden.