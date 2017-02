Drohender Brexit - Großbank Lloyds peilt Berlin als neuen Super-Standort an

23.02.17 | 13:53 Uhr

Die britische Großbank Lloyds zieht Konsequenzen aus dem drohenden Brexit: Die Bank will ihre Geschäfte auf dem Festland aufwerten. Deshalb plant sie eine Europa-Zentrale in Deutschland. Genau genommen in Berlin.



Das britische Bankhaus Lloyds will sein Geschäft auf dem europäischen Festland auch im Falle des Brexit sichern. Daher erwägt die Bank ihre Europa-Zentrale in Berlin aufzubauen. Sollte es zu einem sogenannten "harten Brexit" kommen, bei dem Großbritannien nicht nur aus der EU austritt, sondern auch den gemeinsamen Binnenmarkt verlässt, könnten britische Banken ihre EU-Geschäfte nicht mehr kostengünstig von London aus durchführen. Zukünftig brauchen sie dafür eine neue Basis innerhalb der Grenzen der Europäischen Union. Vor Kurzem kündigte die britische Premierministerin Theresa May an, den Zugang zum EU-Binnenmarkt aufgeben zu wollen, um nicht mehr in der Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofes zu unterliegen und die Einwanderung selbst kontrollieren zu können.

Lloyds wolle seine Niederlassung in Berlin nun in eine Tochtergesellschaft umwandeln. Das sagte Finanzchef George Culmer der "Wirtschaftswoche". Möglicherweise werde das Unternehmen dafür schon Mitte 2017 eine Banklizenz in Deutschland beantragen.

Frankfurt/Main scheint raus aus dem Rennen

Das "Handelsblatt" hatte bereits in der Vorwoche unter Berufung auf Finanzkreise berichtet, dass Lloyds über den Umbau der Berliner Filiale in eine Europa-Zentrale nachdenke. Damit wäre Frankfurt am Main - Bankenstandort Nummer eins in Deutschland - aus dem Rennen.



Lloyds wäre die erste Großbank, die von Berlin aus ihre Europageschäfte erledigen würde. Bislang liebäugelten britische oder US-amerikanische Banken vor allem mit Frankfurt, Paris, Madrid oder Dublin. Lloyds Schwerpunkt liegt auf dem Heimatmarkt - die Bank hat nur vergleichsweise kleine Aktivitäten in der EU. Großbritannien hatte Lloyds in der Finanzkrise mit einer milliardenschweren Kapitalspritze vor dem Untergang gerettet. Die Bank berappelte sich wieder und wies für das vergangene Jahr einen Milliardengewinn aus.