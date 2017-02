Normalerweise fahren am Karower Kreuz hunderte Regional- und S-Bahnzüge in alle Richtungen. Seit Donnerstag aber ist da vor allem Baustelle - Bahnreisende und S-Bahn-Pendler müssen bis zum Frühjahr 2018 mit Einschränkungen rechnen.

Am Karower Kreuz in Berlin-Pankow haben am Donnerstag umfangreiche Bauarbeiten begonnen. Um die Kapazität an dem wichtigen Bahn-Knotenpunkt zu erhöhen, wird die bisher eingleisige Strecke ausgebaut. Dafür entstehen sieben neue Brücken, 15 neue Weichen und ein komplett neues elektronisches Stellwerk. Für die Anwohner werden außerdem Schallschutzwände errichtet.

Die Bauarbeiten sollen bis zum April nächsten Jahres dauern und werden mit bis zu 200 Millionen Euro veranschlagt. Während der Arbeiten ist die Strecke zwischen Blankenburg und Karow komplett gesperrt. Fahrgäste müssen sich auf den betroffenen Fern-, Regional- und S-Bahn-Strecken auf Umleitungen oder Bus-Ersatzverkehr und entsprechend längere Fahrzeiten einstellen.