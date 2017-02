Wie verändert der digitale Wandel die Gesellschaft und unser Demokratieverständnis? Das soll das vom Bund großzügig finanzierte Deutsche Internet-Institut klären - womöglich in Berlin. Am Mittwoch endet die Bewerbungsfrist. Von Sarah Mühlberger

Am neuen IT-Forschungszentrum sollen rechtliche, ethische, ökonomische und gesellschaftliche Aspekte des digitalen Wandels erforscht werden, also etwa Datenschutz und Urheberrecht, Wissensverbreitung oder der Missbrauch des Internets durch Extremisten und Populisten. Ausgeschrieben wurde der Konzept-Wettbewerb von Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU).

Berlin bringt mit dem Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft sowie zahlreichen anderen einschlägigen Instituten, Experten und Veranstaltungen zwar einen gewissen Standortvorteil mit in den Wettbewerb, Jeanette Hofmann warnt jedoch davor, zu selbstbewusst zu sein: "Wir haben Ehrfurcht vor dem Bewerbungsprozess", sagt die Professorin für Internetpolitik, "wir wollen uns nicht auf irgendwelchen Hauptstadtlorbeeren ausruhen." Es gäbe aber natürlich zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten in der Region, sagt Hofmann. Mit dem Senat sei man bereits in Gesprächen über eine mögliche Immobilie für das Internet-Institut.

Mit dem Deutschen Internet-Institut will die Bundesregierung bei der Weiterentwicklung des Internets international Rückstände aufholen. "Unser Ziel ist ehrgeizig", sagt Bundeswissenschaftsministerin Wanka über das neue Institut, das sich messen lassen soll an renommierten internationalen Forschungseinrichtungen in den USA und in Großbritannien.



Der grundsätzliche Ansatz des Internet-Instituts soll interdisziplinär sein. Forscher aus der Sozial- und Geisteswissenschaften, Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften sollen Seite an Seite mit Informatikern arbeiten. Wie fruchtbar, aber auch herausfordernd das Arbeiten über Fächergrenzen hinweg ist, habe man schon beim Formulieren des Antrags gemerkt, sagt Jeanette Hofmann. "Wir mussten uns erst einmal über vieles grundsätzlich verständigen." So sei beispielsweise der Begriff "Aspekt" einerseits im Alltagsgebrauch fast schon Lückenfüller, während sich für Informatiker dahinter eine präzise Anwendung verbirgt.

Über die inhaltliche Seite der Bewerbung aus Berlin-Brandenburg will Hofmann nichts verraten - die Konkurrenten haben schließlich auch noch bis Mittwoch Zeit und feilen womöglich ebenfalls bis zum letzten Moment an ihrer Bewerbung.