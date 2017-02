Die Bahn will ihre Bauprojekte besser koordinieren: "Integrierte Bündelung" - so heißt das am Freitag vorgestellte Konzept, mit dem Fahrplan-Änderungen vermieden werden sollen. Trotzdem wird es auch 2017 jede Menge Schienenersatzverkehr in Berlin und Brandenburg geben.

Jede Menge Bauprojekte, aber besser koordiniert - das hat sich die Deutsche Bahn (DB) für das Jahr 2017 vorgenommen. Auch bei den zahlreichen Bauvorhaben in Berlin und Brandenburg wollen die Bahn-Verantwortlichen in diesem Jahr mehr Rücksicht auf die Kunden nehmen und die Zahl der Fahrplan-Änderungen möglichst minimieren - das sagte Alexander Kaczmarek, DB-Bevollmächtigter für das Land Berlin, am Freitag bei der Vorstellung der aktuellen Bauprojekte für Berlin und Brandenburg. Von vielen einzelnen Baumaßnahmen wolle man hin zu einem "zusammenhängenden Bauzeitraum". Das Konzept dazu nennt die Bahn "Integrierte Bündelung".

Rund 500 Millionen Euro will die Bahn in diesem Jahr in den Erhalt und Ausbau ihrer Infrastruktur in Berlin und Brandenburg investieren; insgesamt seien Bauarbeiten an rund 50 Streckenabschnitten oder Einzel-Baustellen geplant, sagte Kaczmarek. Wie das bei den Bahnkunden ankommt, bleibt abzuwarten, denn trotz "integrierter Bündelung" führen die Baumaßnahmen auch in diesem Jahr wieder zu diversen Fahrplanänderungen, Streckensperrungen und jeder Menge Schienenersatzverkehr.

Auch am Bahnhof Ostkreuz wird in diesem Jahr weiter gebaut. Zwischen Ostkreuz und Lichtenberg ist daher vom 21. Juli bis 21. August Schienenersatzverkehr geplant, ebenso zwischen Ostkreuz und Karlshorst (11. bis 21. August). Immerhin kann die Bahn aber auch einen Fortschritt vermelden: "Am Ostkreuz befinden wir uns auf der Zielgeraden", sagt Kaczmarek. Ende des Jahres solle der neue Regionalbahnsteig in Betrieb genommen werden. Dann halte dort erstmals auch der RE1, der Stopp in Karlshorst entfällt dafür. Wie Kaczmarek weiter sagte, soll am Ostkreuz auch der erste Teil der historischen Fußgängerbrücke und die Brücke für die Südkurve in Betrieb genommen werden.



Während sich die eine Baustelle langsam ihrem Ende nähert, macht die Bahn in Berlin und Brandenburg aber auch neue Baustellen auf, so zum Beispiel in Strausberg, wo S- und Fernbahn getrennt werden, oder zwischen Schlachtensee und Griebnitzsee, wo die Gleise erneuert werden.