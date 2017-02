In Berlin und Brandenburg wird so viel produziert und verkauft wie nie zuvor - das geht aus der neuesten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern hervor. Selbst der Brexit und Trumps Wirtschaftspolitik lassen die Unternehmen bislang kalt.

Die Wirtschaft in Berlin und Brandenburg befindet sich weiter in Hochstimmung. Die Lage werde als gut eingeschätzt, die Erwartungen seien optimistisch, teilten die Industrie- und Handelskammern von Berlin, Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) am Dienstag mit. Anlass war die Vorstellung der neuesten Konjunktur-Umfrage unter rund 1.000 Unternehmern in Berlin und Brandenburg. Das Ergebnis: Nie ist die Stimmung über einen so langen Zeitraum so gut gewesen.