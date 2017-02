Patienten in Berliner Vivantes-Krankenhäusern müssen am Dienstag möglicherweise etwas länger auf die Schwester oder einen Pfleger warten.



Grund ist der Aktionstag "Pause", zu dem die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) aufgerufen hat. Alle Mitarbeiter sollen am Dienstag die ihnen gesetzlich zustehenden Pausen nehmen und einhalten.



Damit will Verdi darauf aufmerksam machen, dass inzwischen so wenig Personal auf den Stationen ist, dass viele Beschäftigte auf ihre Pause verzichten müssen, um die Patienten angemessen pflegen und versorgen zu können. In der Vergangenheit seien zu viele Arbeitsplätze gestrichen und Neueinstellungen verschleppt worden, teilte die Gewerkschaft mit.