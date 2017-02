Ökostrom im "großen Stil": Der rot-rot-grüne Senat will das 2014 gegründete Berliner Stadtwerk aus der Bedeutungslosigkeit hieven. Dafür nimmt r2g auch Geld in die Hand. Denn derzeit hat es nur 2500 Kunden. Doch die Opposition sieht kaum Nutzen, dafür hohe Risiken.

Das Berliner Stadtwerk soll mit Millionenaufwand zu einem ernstzunehmenden kommunalen Energieversorger ausgebaut werden. Es soll Berliner künftig in großem Stil mit ökologisch erzeugtem Strom sowie Gas und Wärme versorgen und auch mit Ökostrom handeln dürfen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf brachten die Koalitionsfraktionen von SPD, Linken und Grünen am Donnerstag im Plenum des Abgeordnetenhauses ein. Der Ausbau des Stadtwerks ist eine Säule der von Rot-Rot-Grün angestrebten Energiewende, das heißt der Abkehr vom Kohlestrom. Um wachsen zu können, soll das Unternehmen 100 Millionen Euro erhalten. "Die Energiewende bekommt einen Namen", sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) zu dem Vorhaben. Die "Entfesselung des Stadtwerks" sei ein Meilenstein auf dem Weg der sozial-ökologischen Umgestaltung der Stadt. "Wir wollen Berlin zum Vorreiter beim Klimaschutz machen."

Keine Braunkohle mehr, ab 2030 dann auch keine Steinkohle in den Berliner Kraftwerken: Berlin soll Solarhaupstadt werden mit einem 1000-grüne-Dächer-Programm. Für die hehren Ziele soll unter anderem ein "richtiges" Stadtwerk her.

Die Opposition kritisierte die Pläne. So wies der CDU-Abgeordnete Jürn Jakob Schultze-Berndt darauf hin, dass das neue Stadtwerk in direkte Konkurrenz zu Hunderten anderen Marktteilnehmern trete und dort Jobs in Gefahr seien. "Die CDU versteht nicht, warum man mit Steuergeldern so leichtfertig umgeht."



Der FDP-Politiker Henner Schmidt sagte: "Wir sehen keinen Nutzen, aber wir sehen hohe Risiken." Das Vorhaben sei "rausgeschmissenes Geld." Der AfD-Abgeordnete Christian Buchholz sprach von einem ideologiegetriebenen Vorhaben. "Wir sehen in dem ganzen Projekt hohe Kosten auf die Berliner zukommen, ein Nutzen oder Chancen sind nicht erkennbar." Aus Sicht der AfD sei es sinnvoller, das für das Stadtwerk gedachte Geld in die Schuldentilgung zu stecken.