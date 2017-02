Noch aber steht das gerade mal 1,20 Meter große Kerlchen im Büro von Professorin Janett Mohnke. Es ist ein Modell der Serie "Pepper", den die japanische Firma Softbank Robotic in Kooperation mit der französischen Firma Aldebaran Robotics seit Spätsommer 2016 auch in Europa vertreibt.

Wer den kleinen Roboter aus weißem Hartplastik mit einem "Hallo, wer bist du denn?" anspricht, bekommt prompt eine Antwort: "Hallo, ich bin einer der neuen Mitarbeiter an der Technischen Hochschule Wildau. Ich wohne zurzeit in Halle 14 bei den Telematikern. Zusammen mit meiner Kollegin helfe ich bald in der Bibliothek aus."

Wenn Pepper spricht, leuchten seine Kulleraugen auf, dazu rudert er aufgeregt mit den Armen hin und her. Kopf, Oberkörper, Hände und Finger sind menschenähnlich. Allerdings bewegt er sich statt auf Beinen auf einem Unterbau mit drei Rollen in alle Richtungen. Ab dem kommenden Wintersemester soll er nachts in der Bibliothek zum Einsatz kommen. Schließlich soll die Bibliothek künftig rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche geöffnet sein.

Gemeinsam mit Bibliotheksleiter Frank Seeliger wird von einem Robotic-Lab-Team an dieser Vision gearbeitet: "Pepper soll genau wie ein Bibliothekar den Nutzer an die Hand nehmen und ihn zum Beispiel zu den Regalen führen, wo der die Bücher findet, die er sucht. Außerdem erklärt er zum Beispiel, wie man Bücher selbständig ausleihen kann oder wie die Schließfächer funktionieren", beschreibt die Professorin am Masterstudiengang Telematik den geplanten Einsatz in Phase I: "Pepper soll dort als eine Art mobile Litfaßsäule unterwegs sein und den Nutzern helfen, wenn keine Bibliothekare da sind."