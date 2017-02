Bad-Ausschuss in Werder will über Betreiber entscheiden - Nächster Akt im Drama "Blütentherme"

21.02.17 | 06:19 Uhr

Mit dem bisherigen Investor der "Blütentherme" hatte die Stadt Werder an der Havel Ärger ohne Ende. Aber ist das genug Grund, den Betrieb des Bades in die eigene Hand zu nehmen? Am Dienstag will der Bad-Ausschuss der Stadt entscheiden.



In Werder an der Havel fällt voraussichtlich am Dienstagabend eine wichtige Vorentscheidung, wie es mit der Blütentherme weitergeht. Die SPD-Fraktion hat im Bad-Ausschuss der Stadt einen Antrag gestellt, wonach die Stadt die Therme auf eigene Faust vollenden soll. Die CDU, die deutlich mehr Abgeordnete stellt, hält dagegen im Kern am ursprünglichen Plan

fest: Sie will einen privaten Pächter für die Fertigstellung gewinnen.

Steuerzahler-Bund warnt vor Kostenfalle

2010 wurde der Bau der Blütentherme beschlossen - er sollte ursprünglich 18 Millionen Euro kosten und Ende 2012 fertig sein. Im Streit mit dem Investor Kristall Bäder AG verzögerte sich die Fertigstellung jedoch immer weiter. Entstandene Mehrkosten in Millionenhöhe wollte die Stadt nicht tragen, die Bäder AG stellte daraufhin die Arbeiten an der Baustelle ein.



2016 übernahm die Stadt schließlich den nicht fertiggestellten Rohbau selbst. Bislang ist allerdings ungeklärt, wie mit dem Bau weiter verfahren wird. Nach dem Bad-Ausschuss am Dienstag sollen am 9. März die Stadtverordneten abschließend entscheiden.



In das Tourismusprojekt hat die rund 25.000 Einwohner zählende Stadt bislang schon mehr als 16 Millionen Euro investiert. Gegenüber dem Bund der Steuerzahler teilte die Stadt im Herbst mit, dass sie mit Mehrkosten von zehn Millionen Euro für die Fertigstellung rechnet. Der BdSt sieht jedoch noch weit höhere Kosten auf Werder zukommen, da noch nicht einmal geklärt sei, wer die Betriebskosten tragen soll.