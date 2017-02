Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 190 Beschäftigten der Havelbus Verkehrs-GmbH zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Mitarbeiter werden laut Verdi am Donnerstag zwischen Betriebsbeginn um 3.15 Uhr und etwa 9.00 Uhr die Arbeit niederlegen. Betroffen sind die drei Betriebshöfe Rathenow, Nauen und Falkensee sowie die Nebenstellen in Friesack und Ketzin.

Anlass für den inzwischen dritten Warnstreiktag im öffentlichen Brandenburger Personennahverkehr ist die laufende Tarifrunde für die 16 Brandenburger Nahverkehrsunternehmen, für die insgesamt etwa 3.000 Beschäftigte tätig sind. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 16. Februar statt.

Bisher seien die Gespräche "enttäuschend" verlaufen, das vorliegende Arbeitgeber-Angebot sei "nicht akzeptabel", sagt Verdi-Verhandlungsführer Marco Pavlik. Bereits am 27. Januar 2017 hatten die Beschäftigten beim VBBr in Brandenburg an der Havel die Arbeit niedergelegt; am 7. Februar 2017 war die Frankfurter Nahverkehr Stadtverkehrsgesellschaft (SVF-FFO) bestreikt worden.