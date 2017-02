Nach Havelland und Oder-Spree ist jetzt Brandenburgs Landeshauptstadt dran: Am Mittwochmorgen will Verdi den öffentlichen Nahverkehr in Potsdam bestreiken. Zehntausende werden betroffen sein. Auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark wird gestreikt.

"Es müsste uns gelingen, rund 60 Prozent des Verkehrs behindert zu bekommen", sagte Marco Pavlik, Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, am Dienstag rbb|24. Nach Angaben von Pavlik hat die ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH rund 450 Beschäftigte, beim Verkehrbetrieb "regiobus" in Potsdam-Mittelmark seien es etwas über 200. Streikbrecher und Subunternehmer der Betriebe könnten bestensfalls 30 Prozent des Verkehrs aufrecht erhalten, vermutet der Gewerkschaftsmann.

Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, am Mittwochmorgen den öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV) in der Landeshauptstadt Potsdam lahm zu legen. Die Mitarbeiter des Verkehrsbetriebs in Potsdam und der Regiobus Potsdam-Mittelmark sind zum Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand soll um 3:30 beginnen und bis um 9 Uhr dauern. Zehntausende Pendler und Schüler sind betroffen und müssen nach Alternativen Ausschau halten.

In der aktuellen Tarifrunde ist es bereits der fünfte Warnstreik. In der vergangenen Woche waren bereits der Nahverkehr im Havelland und in Frankfurt (Oder) bestreikt worden. Ende Januar gab es einen Warnstreik in der Stadt Brandenburg. Zuletzt blieben am Dienstagmorgen im Landkreis Oder-Spree die meisten Busse in den Depots. Hintergrund des Streiks ist der Tarifstreit im Brandenburger ÖPNV. Die Beteiligung der Fahrer an dem bis 9 Uhr andauernden Warnstreik habe bei 95 Prozent gelegen.

Es habe insgesamt sechs Streikbrecher und "keinen geregelten Linienverkehr" gegeben, sagte Pavlik. "Das Ziel des Streiks ist für diesen Vormittag auf jeden Fall erfüllt", so Pavlik weiter. Er bedauerte auch die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste. Auch die Schüler waren von dem Warnstreik betroffen, da sie auf die Linienbusse angewiesen sind. Ab neun Uhr wurde der ganz normale Linienverkehr wieder aufgenommen, sagte Pavlik am Dienstag im rbb. Etwa ab 10 Uhr sollte der Nahverkehr wieder "an allen Ecken des Landkreises" normal laufen.