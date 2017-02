Rinder-Diebstahl in Brandenburg - "Bei den Dieben muss es sich um absolute Profis handeln"

21.02.17 | 11:30 Uhr

Die Landwirte in Brandenburg machen sich Sorgen: Wird ihr Hof der nächste sein, von dem wertvolle Zuchtbullen, Mutterkühe und Kälber verschwinden? Ekkhard Herrmann hat es selbst erlebt. Ihm wurden fast 40 Rinder gestohlen. Von Daniel Marschke



Sie kommen bei Nacht und Nebel und fahren mit großen Viehtransportern direkt bis an die Weide. Dann suchen sie die besten Tiere aus, entfernen die Ohrmarken und treiben die Rinder auf die Ladefläche: Mutterkühe, Kälber und wertvolle Jungbullen, mit denen sich eigene Viehbestände züchten lassen. Der finanzielle Schaden für die Landwirte geht in die Tausende, doch es gibt auch einen ideellen Schaden: "Das ist erschütternd, wenn man am nächsten Morgen sieht, dass so viele Tiere fehlen", sagt Dorsten Höhne vom Kreisbauernverband Elbe-Elster. Rinder-Diebstahl gebe es schon seit drei bis vier Jahren, "aber dass sie mit dem Lkw halbe Herden aufladen, ist neu".



"Da gehen sie nicht mit zwei Mann rein"

Zu den Leidgeprüften gehört auch Ekkhard Herrmann, Vorstandsvorsitzender der Agrar-Genossenschaft Dollenchen/Lieskau. Der Landwirt ist für mehrere Viehzucht-Betriebe im Landkreis Elbe-Elster verantwortlich. Erst Anfang Januar verschwanden aus einem Stall in Lichterfeld-Schacksdorf 28 Kühe und elf Bullen. "Das sind große, gefährliche Tiere, da gehen sie nicht mit zwei Mann rein, schon gar nicht nachts", sagt Herrmann.

Für den Agrar-Manager ist klar, dass es sich bei den Dieben um absolute Profis handeln muss, die wahrscheinlich selbst aus der Viehzucht kommen. "Die müssen wissen, wie sie mit solchen Tieren umgehen, das sind keine Amateure", sagt Herrmann und fordert intensivere Kontrollen, auch durch die Bundespolizei. Vor allem an der Grenze zu Polen müssten verdächtige Viehtransporte genauer unter die Lupe genommen werden.

"Die Polizisten sind hier allein auf weiter Flur"

Doch Herrmann hat kein großes Vertrauen mehr in die staatlichen Institutionen. In den vergangenen zehn Jahren habe es Diebstähle "in epidemischem Ausmaß" gegeben - dabei seien nicht nur Rinder abhanden gekommen, auch Landmaschinen und technisches Gerät würden abtransportiert. Allein in den von ihm verantworteten Betrieben sei dadurch ein Schaden von 300.000 bis 400.000 Euro entstanden. "Für Wolfsmanager ist Geld da, aber die Polizisten hier sind allein auf weiter Flur", klagt Herrmann.

Landwirt aus Schenkendöbern wurde schon dreimal bestohlen

Auch andere Landwirte fühlen sich inzwischen allein gelassen. Wenn Volker Naschke aus Schenkendöbern (Spree-Neiße) morgens den Stall aufmacht, hat er mittlerweile ein ungutes Gefühl: "Ich gucke dann erstmal, ob alles in Ordnung ist. Diese psychische Belastung, weil man oft auch nachts nicht ruhig schlafen kann – es ist schwierig, damit umzugehen", sagt Naschke, der schon dreimal Opfern von Viehdieben geworden ist. Die Versicherung hat Naschke nach einem Vierteljahr 13.500 Euro gezahlt. Doch der Züchter hält den Schaden für weitaus höher. "Die haben alles durchsortiert und richtig hochwertige Tiere geklaut. Solche Tiere werden nicht gehandelt, die behält jeder für sich selbst zur Zucht. Dahinter steckt für mich auch ein ideeller Wert, der ist nicht durch die Versicherungssumme abgedeckt", sagt Naschke.

Aufklärungsquote geht gegen Null

In Brandenburg sind pro Jahr 20 bis 30 Landwirte von Viehdiebstahl betroffen, viele von ihnen in Märkisch-Oderland - von dort ist die deutsche Grenze in nur wenigen Minuten erreicht. Aber auch andere Lankreise sind betroffen. Erst am Sonntag haben die Viehdiebe wieder zugeschlagen, diesmal in Spree-Neiße. Aus einem Agrarbetrieb in Jänschwalde verschwanden etwa 30 Rinder, teilte die Polizei-Direktion Süd mit. Der Schaden: etwa 15.000 Euro. Das Problem: "Die Aufklärungsquote geht aktuell gegen null", so ein Polizeisprecher. Wohin die Tiere gebracht werden, darüber kann nur spekuliert werden. Manche der betroffenen Landwirte tippen auf die Ukraine, denn innerhalb der EU könnten die Tiere zu leicht identifiziert werden.

Alarmanlagen können sich nur die wenigsten leisten

"Das ist eine Sauerei hoch drei", sagt Carmen Lorenz, Geschäftsführerin des Bauernverbandes Südbrandenburg. "Die haben es auf unsere deutschen Zuchttiere abgesehen, weil die eine sehr gute Fleischqualität haben." Noch auf der Weide würden die Viehdiebe die Ohrmarken der Tiere austauschen, und gefälschte Papiere hätten sie auch dabei, vermutet die Verbandschefin.



Leider kann Lorenz ihren Mitgliedern nicht allzu viel raten. Der eine oder andere Betrieb verfüge über Alarmanlagen, "aber das kostet alles Geld, und die Landwirte haben keinen Pfennig über", sagt die Verbandschefin. Zumal vor allem Muttertiere mit ihren Kälbern zumeist auf der Weide stehen. Das sieht auch Ekkhard Herrmann so: "Die Tiere brauchen Licht und Luft - die können sie nicht komplett einsperren", sagte der Genossenschaftsvorsitzende. Mit Informationen von Iris Wußmann