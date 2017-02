Die Bauarbeiten sollen im Herbst beginnen, dazu wird auch eine Straße durch das Gelände verlegt. Das Areal ist direkt an den Berliner Ring angeschlossen. Das Logistikzentrum soll 2020 den Betrieb aufnehmen. Nach Angaben von dm soll eine dreistellige Zahl neuer Jobs entstehen. Mit mehr als 200.000 Arbeitsplätzen ist die Logistikbranche in der Region Berlin-Brandenburg ein wichtiger Wirtschaftszweig.

Der Drogeriekonzern dm investiert 100 Millionen Euro in ein neues Logistikzentrum in Wustermark im Havelland. Auf einer Fläche von 162 000 Quadratmetern soll das dritte Zentrum des Konzerns direkt vor den Toren Berlins entstehen, wie das Unternehmen am Montag nach der Unterzeichnung des Kaufvertrags mitteilte.

Mit seinem nunmehr dritten Verteilzentrum - jetzt im Osten Deutschlands - will dm die beiden bisherigen Zentren in Waghäusel (Baden-Württemberg) im Süden und Weilerswist (Nordrhein-Westfalen) im Westen ergänzen. In den vergangenen zehn Jahren eröffneten 76 neue dm-Märkte in Berlin und 27 im Land Brandenburg.

In Wustermark und dem nahe gelegenen Brieselang befindet sich das sogenannte Güterverkehrszentrum Berlin West. Unter anderem haben bereits der dm-Konkurrent Rossmann und der Internet-Händler Amazon dort Logistikzentren. Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) erklärte vor Kurzem, in seiner Kommune gebe es bereits 3.000

Arbeitsplätze durch die Logistik-Branche. In Wustermark lebten zur Zeit der Wende rund 4.000 Einwohner, heute sind es 9000. Die Kommune plant damit, dass es in einigen Jahren 12.000 sein werden.