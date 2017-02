Wieder haben Viehdiebe in Brandenburg zugeschlagen: Etwa 30 Rinder seien aus einem Agrarbetrieb in Jänschwalde (Spree-Neiße) gestohlen worden, teilte die Polizeidirektion Süd am Sonntag mit. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Samstag. Durch den Diebstahl sei ein Schaden von etwa 15 000 Euro entstanden.