Die Welle der Geflügelpest in der Region ebbt nicht ab. Erneut ist ein Putenmast-Betrieb betroffen, diesmal im Landkreis Märkisch-Oderland. Und auch in Berlin nimmt die Zahl infizierter Wildvögel wieder zu.

Der Geflügelpesterreger H5N8 ist erneut in einer Putenmast in Brandenburg nachgewiesen worden. Der Bestand in einem Betrieb in "Märkisch-Oderland" mit ca. 22.000 Tieren müsse nun getötet und beseitigt werden, teilte das Verbraucherschutzministerium am Dienstag mit. Wo genau das Unternehmen sich befindet, wurde nicht mitgeteilt.



In dem Unternehmen waren erhöhte Tierverluste aufgetreten. Die Anlage wurde sofort durch das zuständige Veterinäramt gesperrt. In anschließenden Untersuchungen durch das Landeslabor Berlin-Brandenburg wurde zunächst das Influenzavirus vom Subtyp H5N8 nachgewiesen. Inzwischen hat das nationale Referenzlabor (Friedrich-Löffler-Institut) bestätigt, dass es sich um die hochpathogene Variante des Virus handelt.