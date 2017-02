Flixbus will Fernbusbahnhof am Ostkreuz bauen

Berlin braucht einen Fernbusbahnhof im Berliner Osten. Das findet zumindest das Unternehmen Flixbus, berichtet die "Berliner Morgenpost" . Der Berliner Fernbusbahnhof ZOB in Charlottenburg sei für Berliner aus Pankow oder Treptow-Köpenick einfach zu weit entfernt. Aufgrund der guten Anbindung durch mehrere S-Bahnlinien sowie Regionalzüge favorisiert Flixbus den Bahnhof Ostkreuz als Standort. Falls die A100 irgendwann bis zum Ostkreuz ausgebaut werden sollte, was das Bundesverkehrsministerium wünscht, sei man von diesem Standort auch schnell auf der Autobahn, zitiert die Zeitung einen Unternehmenssprecher.

Das Münchner Unternehmen suche einen Platz, an dem es einen eigenen, privat finanzierten Busbahnhof bauen könne. Der verkehrspolitische Sprecher der SPD könne sich einen Standort am Ostkreuz durchaus vorstellen. Die CDU ünterstütze den Vorschlag. Die Fraktion der Grünen im Abgeordnetenhaus könne sich einen Bau und Betrieb als Mix aus privater und öffentlicher Beteiligung vorstellen, so Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner.

Auf wenig Gegenliebe stößt der Vorschlag jedoch im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und damit in Kirchners eigener Partei. Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) sagte der "Berliner Morgenpost": "Das Ostkreuz ist ein hoch frequentierter Verkehrsknoten mitten im dicht bebauten Stadtgebiet." Für die Anwohner könne ein Busbahnhof an dieser Stelle eine zu hohe Belastung darstellen.

Flixbus ist das größte Fernbusunternehmen in Deutschland. Im November übernahm es mit Postbus seinen letzten großen Konkurrenten und hält derzeit mindestens 80 Prozent Marktanteil.