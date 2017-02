Im Betrugsprozess gegen den Ex-Hotelier Axel Hilpert hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag eine Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten gefordert. Es sei klar, dass der 69-Jährige mit seinem undurchsichtigen Firmenkonstrukt die Baukosten künstlich in die Höhe trieb und so die Landesinvestitionsbank ILB bewusst täuschte, erklärte Staatsanwalt Ivo Meyer am Donnerstag vor dem Landgericht Frankfurt (Oder).



Die Verteidigung plädierte auf eine Bewährungsstrafe. Es sei nur ein Schaden von 27.000 Euro entstanden.