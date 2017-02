Bad-Ausschuss in Werder will über Betreiber entscheiden

Mit dem bisherigen Investor der "Blütentherme" hatte die Stadt Werder an der Havel Ärger ohne Ende. Aber ist das genug Grund, den Betrieb des Bades in die eigene Hand zu nehmen? Am Dienstag will der Bad-Ausschuss der Stadt entscheiden.