Christoph Hildebrandt: Ob man aufgrund eines Kita – Streiks zu Hause bleiben darf, um so die Betreuung seiner Kinder sicherzustellen, ist eine Frage, die sich nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten lässt. Grundsätzlich gilt: Kein Lohn ohne Arbeit. Also muss der Arbeitgeber Sie nicht bezahlen, wenn Sie nicht zur Arbeit erscheinen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass ein Arbeitnehmer, der ohne Berechtigung einfach der Arbeit fern bleibt, eine Pflichtverletzung begeht und aus diesem Grund abgemahnt oder gekündigt werden kann.

"Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Er muss sich jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung zukommt."

Ob diese Voraussetzungen im Falle eines Kita – Streiks gegeben sind, ist eine Frage des Einzelfalls. Wichtig ist in Bezug auf die notwendige Voraussetzung, dass den Arbeitnehmer kein Verschulden an seiner Verhinderung treffen darf, die Frage, ob und wann der KiTa – Streik angekündigt worden ist und welche alternativen Betreuungsmöglichkeiten dem jeweiligen Arbeitnehmern zur Verfügung gestanden haben.

Ein Anspruch darauf, sein Kind mit in den Betrieb bringen zu dürfen, hat man als Arbeitnehmer nicht. Eine gefestigte Rechtsprechung ist mir dazu allerdings nicht bekannt.

In erster Linie dürfte die Antwort auf diese Frage von den jeweiligen Arbeitsbedingungen abhängen. Einem Sachbearbeiter in einem Büro fällt es selbstverständlich leichter, an seinem Arbeitsplatz ein Kind zu betreuen, als einem Metallarbeiter in Eisenhüttenstadt und ist sicherlich auch mit weniger Gefahren verbunden. Andererseits kann auch in einem Großraumbüro ein schreiendes Kind die Arbeitsabläufe gravierend stören. Auch hier gilt: Man muss den Einzelfall beurteilen.