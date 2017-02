Sie ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in Elbe-Elster: Die Heeres-Instandssetzungslogistik in Doberlug-Kirchhain. Noch ist der Bund Eigentümer des Werkes. Bis spätestens 2018 soll es jedoch an private Investoren verkauft werden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) war am Donnerstag zum Krisengespräch bei den Logistikern.