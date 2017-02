Wegen einer Affäre um hohe Übergangsgelder stand der bisherige Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung in Berlin zuletzt stark in der Kritik. Am Samstag wurde nun ein neuer Vorstand gewählt.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Berlin hat seit Samstag einen neuen Vorstand. Gewählt wurden in der Vertreterversammlung (VV) Margret Stennes, Mathias Coordt und Günter Scherer. Nach Angaben der KV waren dabei alle 40 wahlberechtigten VV-Mitglieder anwesend.

Sechsstellige Übergangsgelder, zu Unrecht bezogen, haben den Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung vor Jahren in die Kritik gebracht. Trotzdem hielten sich dessen Mitglieder bisher an der Spitze der Berliner Ständevertretung. Wohl nicht mehr lange.

Bei den Wahlen zur Vertreterversammlung im Oktober 2016 deutete sich bereits ein Richtungswechsel in der KV an - seit Samstag nun hat die KV einen neuen Vorstand. Mit Margret Stennes und Mathias Coordt setzten sich damit Kandidaten durch, die sich zuletzt gegen den bisherigen Vorstand positioniert hatten.



Mathias Coordt, 54-jähriger Hausarzt in Friedrichshain-Kreuzberg, und Wolfgang Kreischer (66), Hausarzt in Steglitz-Zehlendorf, traten für den hausärztlichen Versorgungsbereich an. Coordt erhielt laut KV 22 Stimmen, Kreischer 17 Stimmen.

Für den fachärztlichen Versorgungsbereich setzte sich laut KV die 55-jährige Stennes, Psychotherapeutin aus Steglitz-Zehlendorf, mit 21 zu 19 Stimmen gegen Matthias Dominik Lohaus (54) durch, HNO-Facharzt aus Mitte.

Das dritte Vorstandsamt übernimmt der 58 Jahre alte Günter Scherer, Jurist und bisher Vize-Vorstand der KV Bremen. Er erhielt 22 Stimmen. Gegenkandidat war Wolfgang Pütz (35) aus dem KV-Bereich Bedarfsplanung und Zulassung; er bekam 17 Stimmen.