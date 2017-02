Investor halbiert Beteiligung an Rocket Internet

Er nimmt dabei sogar einen ungewöhnlich deutlichen Abschlag auf den jetzigen Aktienkurs von 21,35 Euro in Kauf. Die Papiere würden zu 19 bis 20 Euro angeboten, teilte Kinnevik mit. Es könnten bei ausreichendem Kaufinteresse auch noch mehr als 10,9 Millionen Aktien abgeben werden. Nach der Bekanntgabe des Verkaufsangebots sank der Kurs der Rocket-Internet-Aktien an der Frankfurter Börse deutlich.

Der schwedische Investor Kinnevik stellt die Hälfte seiner Aktien an der Berliner Internet-Holding Rocket Internet zum Verkauf. Kinnevik suche neue Eigentümer für 10,9 Millionen Rocket-Aktien, teilte der Investor am Mittwochabend mit.

Kinnevik hält bisher gut 13 Prozent an Rocket Internet und war damit der zweitgrößte Aktionär. Insidern zufolge kriselt es aber schon länger zwischen dem Investor und Rocket. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Schweden beide Vertreter aus dem Aufsichtsrat des Berliner Unternehmens zurückgezogen. Zwist hatte laut Insidern unter anderem im Zusammenhang mit dem abgeblasenen Börsengang des Lebensmittel-Lieferanten HelloFresh gegeben.

Der ehemalige Kinnevik-Chef Lorenzo Grabau hatte vergangenes Jahr gesagt, sein Unternehmen werde die Beteiligung an Rocket erst in zwei bis drei Jahren auf den Prüfstand stellen. Dann werde man sehen, wie sich die jungen Unternehmen im Portfolio weiter entwickelten. Im Dezember wurde Grabau aber gekündigt. Seine Nachfolger wollten offenbar mit dem Teilausstieg bei Rocket Internet nicht mehr so lange warten.