Brandenburger "Mobilitätsstrategie 2030" - PlusBusse, Carsharing und deutlich mehr ÖPNV

07.02.17 | 18:53 Uhr

Jedem seinen Benziner und Straßen so weit das Auge reicht? Ein Auslaufmodell, findet das Brandenburger Kabinett. Am Dienstag verabschiedete es seine "Mobilitätsstrategie 2030". Das Ziel: mehr Bahnverbindungen, mehr Buslinien, mehr Menschen aufs Rad.



Das Brandenburger Kabinett hat am Dienstag eine Mobilitätsstrategie für die nächsten Jahre beschlossen. Danach soll, in enger Zusammenarbeit mit dem Land Berlin, vor allem der umweltfreundliche Verkehr gestärkt werden, insbesondere der Schienennahverkehr. An dem Konzept feilt die Brandenburger Regierung seit Mitte 2015, auch eine öffentliche Beteiligung gab es bereits.

Die "Mobilitätsstrategie 2030" gibt Leitlinien aus, setzt aber auch konkrete Ziele. So soll beispielsweise ein einheitlicher Takt im Schienen-Nahverkehr angepeilt werden: mit einer Zugverbindung pro Stunde als Grundtakt im ganzen Land, bis zu drei in der Region des Speckgürtels und bei wichtigen Pendlerverbindungen in der Hauptverkehrszeit sogar bis zu sechs.

ÖPNV, Rad- und Fußverkehr sollen über 50 Prozent ausmachen

Fördern will das Land auch verschiedene weitere Arten von öffentlichem Nahverkehr, wie z.B. die PlusBusse, oder gemeinsame Autonutzung - also beispielsweise Mitfahrangebote oder Carsharing. Daneben sollen auch der Rad- und Fußverkehr gestärkt werden. Bis 2030, so heißt es, soll der Anteil von öffentlichem Rad- oder Fußverkehr auf mehr als 50 Prozent steigen. Das alles soll in enger Absprache mit Berlin geschehen: Geplant ist eine gemeinsame Mobilitätskonferenz mit Berlin.

Ausbau des Straßennetzes nicht geplant

Den Autoverkehr will das Land hingegen nach Möglichkeit begrenzen und Personen- wie Güterverkehr auf Schiene und Wasserwege verlagern. Die Straßen sollen zwar intakt gehalten werden, mehr Geld soll der "Mobilitätsstrategie" zufolge jedoch nicht in die Straßen fließen.

So heißt es zu den Bundesfernstraßen es solle "keine Verschlechterung des linienbezogenen Zustands gegenüber der Zustandserfassung aus dem Jahr 2012" geben. Und weiter: "Im Grundnetz der Landesstraßen den Wert der Zustandserfassung 2014 halten."

Immer mehr ältere Menschen

Als Grund dafür nennt die "Mobilitätssstrategie" die erwartete, auseinanderdriftende Bevölkerungsentwicklung in Brandenburg: mit einem florierenden Berliner Speckgürtel, in dem die Bevölkerung schon jetzt wächst, und dem Berlin-fernen ländlichen Umland, in dem voraussichtlich immer weniger Menschen leben. Gleichzeitig müssten sich in diesen dünner besiedelten Gebieten zunehmend ältere "und damit mobilitätseingeschränkte Menschen über weite Strecken" fortbewegen, heißt es in dem Papier.

Große Hoffnungen setzt das Land in diesem Zusammenhang auf die Digitalisierung - zum einen um Wege gleich zu vermeiden, z.B. durch Home-Office, Online-Banking oder Einkäufe im Netz. "Diese Art der Mobilität hat selbstverständlich Grenzen, wird aber ein wichtiger Baustein gerade auch in schrumpfenden Regionen sein." Zum anderen aber auch, um Wege besser zu organisieren - durch aktuelle Fahrpläne oder schnelle Baustelleninformationen, oder bessere Logistikketten im Güterverkehr.

Angepasste Stadtentwicklung

Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) kündigte an, erste Projekte noch in diesem Jahr umzusetzen. Das Land werde gleichzeitig darauf achten, dass die Mobilitätsziele sich auch mit jenen bei der Stadtentwicklung decken - wo also z.B. Wohnungen oder Schulen gebaut werden.



Von der Linken-Politikerin Anita Tack kam grundsätzlich Zustimmung zu dem Konzept, sie wies aber auch darauf hin: "Entscheidend wird nun sein, welche Konzepte zur Konkretisierung und Umsetzung der genannten Ziele erarbeitet und realisiert werden."