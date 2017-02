Über die Digitalisierung beim Berliner Nahverkehrssystem ist schon öfter nachgedacht worden, und mittlerweile kann man sich per Handy-App ja auch Fahrkarten kaufen. Jetzt hat sich ein Projektteam der TU Berlin noch einmal zusammen mit vielen anderen darüber Gedanken gemacht. Ein Ergebnis ist auf jeden Fall die Erkenntnis, dass viele Berliner U-Bahnfahrgäste nichts gegen ein E-Ticketsystem einzuwenden hätten – das ergab eine Befragung von 1.200 Menschen in der Berliner U-Bahn.

Ein anderer Beteiligter im Onlineforum will mehr Technik einsetzen, um freie Plätze in der U-Bahn zu ermitteln. Per Radar wird festgestellt, in welchem Wagen Platz ist und das Ganze dann auf einer Anzeigetafel auf dem Bahnsteig der nächsten Station angezeigt. Dann können sich alle schon mal mit Kinderwagen und Fahrrad an die richtige Tür stellen.

Etwas schlichter kommt der folgende Vorschlag daher: Eine Zehnerkarte aus Papier, so wie früher. Einfach vor der nächsten Fahrt umknicken und wieder abstempeln – das spare Ressourcen.

Noch mehr Papier spart natürlich die ultimative E-Card, mit der man nicht nur U-Bahn fährt sondern am Kiosk auch gleich noch die Zeitung kaufen kann – nach Art der sogenannten Octopus-Karte, die in Hongkong bereits im Einsatz ist. Auch das wird vorgeschlagen im Onlineforum, genauso wie die Oyster-Card aus London oder das checkin-checkout System, das in Amsterdam praktiziert wird.