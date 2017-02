Mehr Lohn für Junge, Alte und Neue: Fünf Mal hatten Verkehrsbetriebe in Brandenburger Landkreisen gestreikt in der aktuellen Tarifrunde. Jetzt haben sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaften auf eine Kompromisslösung geeinigt.

"Wir konnten für mehr Gerechtigkeit in den Unternehmen sorgen und haben finanzielle Verbesserungen ausgehandelt", freute Verdi-Verhandlungsführer Marco Pavlik am Freitag. Auch der Kommunale Arbeitgeberverband zeigte sich erleichtert, dass es nun keine weiteren Streiks im Bus- und Straßenbahnverkehr geben werde.

Nach dem ausgehandelten Kompromiss sollen die Löhne für jüngere und ältere Beschäftigte angeglichen werden. Die Löhne der Neubeschäftigten, die bislang etwas schlechter bezahlt wurden, werden in zwei Schritten bis Oktober 2018 um 3,9 Prozent erhöht. Die Älteren erhalten zwei Einmalzahlungen in einem Umfang von 1,9 Prozent.

Verdi-Vertreter Pavlik betonte am Freitag, dass die Gewerkschaft Verschlechterungen der Arbeitskonditionen abgewehrt hätte: "So gibt es keine Arbeitszeiterhöhung auf 40 Wochenstunden im berlinnahen Raum und keine Arbeitszeitverkürzungen auf 37 Stunden im ländlichen Raum, was für die Busfahrer deutliche finanzielle Einbußen von bis zu 100 EUR monatlich gebracht hätte. Wir konnten aber auch für mehr Gerechtigkeit in den Unternehmen sorgen und haben finanzielle Verbesserungen ausgehandelt."

Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Frank Wruck, sagte, die Nahverkehrsunternehmen hätten der Einigung mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt: "Mit dieser Tarifeinigung sind die Arbeitgeber an die Grenze des Leistbaren gegangen", so Wruck. "Dennoch sind wir froh,

dass ein wichtiger Schritt in Richtung Lohngerechtigkeit, Betriebsfrieden und Attraktivität der Arbeitsplätze im ÖPNV gelungen ist."