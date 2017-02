Der Schienenfahrzeughersteller Stadler Pankow will seinen Standort in Velten (Landkreis Oberhavel) weiter ausbauen. Eine bisherige Leichtbauhalle werde durch ein festes Gebäude ersetzt und der Bürokomplex erweitert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Rund 3,5 Millionen Euro sollen investiert werden.

Am Standort Velten erhalten Fahrzeuge den letzten Schliff, werden in Betrieb genommen und von den Kunden abgenommen. Auf einer Teststrecke sind seit 2015 zudem Fahrten mit bis zu Tempo 120 möglich.

Die Stadler Pankow GmbH ist eine Tochter der Schweizer Stadler Rail Group. In der Region hat das Unternehmen zusammen rund 1.100 Mitarbeiter. Rund 1.000 Jobs gibt es in Berlin-Pankow, etwa 40 in Velten und 60 in Berlin-Reinickendorf. Vergangenes Jahr lag der Umsatz bei 300 Millionen Euro. Aktuell werden unter anderem für die Berliner BVG 38 neue U-Bahnen produziert.