Bisher kommt der Strom der Berliner Haushalte vor allem von privaten Stromversorgern. Das könnte sich bald ändern: Der rot-rot-grüne Senat will aus dem staatlichen Berliner Stadtwerk einen großen kommunalen Versorger machen. Und nimmt dafür richtig viel Geld in die Hand.

Bisher konnte das Stadtwerk nur selbst produzierten Strom verkaufen - in Zukunft darf es auch mit Ökostrom handeln. Das geht aus der Gesetzesänderung hervor. Damit wolle der Senat das Stadtwerk zu einer echten Konkurrenz zu den anderen Energieversorgern am Berliner Markt machen, erklärte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) dem rbb: "Wir sehen ja, dass die Energiewende den Markt in Bewegung bringt. Die Großen versuchen ja auch schon, kleine Marken zu gründen, die das tun sollen, was unser Stadtwerk können soll: Dezentrale Energie ans Netz bringen", so Pop.