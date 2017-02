Verdi hat die Tarifverhandlungen für die rund 2.000 Beschäftigten des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen für gescheitert erklärt. Die fünfte Verhandlungsrunde am Freitag sei ergebnislos verlaufen, hieß es von der Gewerkschaft. Von Arbeitgeberseite gibt es noch keine Stellungnahme.

Verdi fordert einen Euro mehr pro Stunde und ein verbessertes Tarifsystem für das Bodenpersonal. Begründet wird das unter anderem mit steigender Arbeitsbelastung durch mehr Passagiere. Die Arbeitgeber boten die schrittweise Erhöhung der Löhne in allen Entgeltgruppen - allerdings bei einer Laufzeit von vier Jahren.



Um vor den Verhandlungen Druck zu machen, hatte Verdi das Bodenpersonal der Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld am Donnerstag zu einem Warnstreik zwischen 16 Uhr und 22 Uhr aufgerufen und damit den Flugverkehr beinahe zum Erliegen gebracht. Nach Angaben eines Flughafensprechers wurden 210 Starts und Landungen gestrichen - in Tegel fielen 156 Flüge aus, in Schönefeld 54. Zwölf weitere Flüge seien laut dem Sprecher zu den Flughäfen Bremen, Leipzig und Dresden umgeleitet worden.

Vor Beginn der Gespräche drohte Verdi mit weiteren Ausständen, sollte es keine Einigung geben.