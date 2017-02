An den Berliner Flüghäfen stehen die Zeichen auf Streik, nachdem die Tarifverhandlungen für das Bodenpersonal in Tegel und Schönefeld gescheitert sind. Am Dienstag beginnen die Mitarbeiter mit der Urabstimmung.

Im Tarifstreit für das Bodenpersonal beginnt an den Flughäfen Berlin-Tegel und Schönefeld am Dienstag die Urabstimmung über einen Streik. Rund 2.000 Beschäftigte aus dem Bodenpersonal der Flughäfen Tegel und Schönefeld hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen, über einen Streik abzustimmen. Wenn 75 Prozent der Mitarbeiter, die unter anderem am Check-In, in der Gepäckabfertigung und auf dem Rollfeld tätig sind, bis Freitag mit Ja stimmen, ist ein unbefristeter Streik möglich. Am Freitag will Verdi auch das Ergebnis bekannt geben.

Die Gewerkschaften hatten in den Tarifverhandlungen einen Euro mehr pro Stunde für die Arbeitnehmer gefordert. Das hatten die Arbeitgeber abgelehnt. Momentan bekommen zum Beispiel die Mitarbeiter bei der Gepäckabfertigung durchschnittlich elf Euro die Stunde. Warnstreiks hatten die Tarifverhandlungen begleitet und dazu geführt, dass hunderte Flüge in Tegel und Schönefeld ausfielen.