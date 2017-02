Der Skandal um geschönte Abgaswerte bei VW hält die Autoindustrie seit mehr als einem Jahr in Atem. Anfang September 2015 hatte Volkwagen in einer Telefonkonferenz mit den US-Umweltbehörden Manipulationen an Dieselmotoren zugegeben. Mit Hilfe einer Software wurden die Abgaswerte in Prüfsituationen herunter geregelt.

Der Konzert erläuterte wenige Wochen später, weltweit seien elf Millionen Dieselfahrzeuge von den Manipulationen betroffen. Gegen den früheren Vorstandschef von VW, Martin Winterkorn, ermittelt mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft [mehr Informationen auf tagesschau.de].