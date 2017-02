Im Tarifkonflikt des öffentlichen Nahverkehrs in Brandenburg gibt es am Dienstag wieder einen Warnstreik. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi 180 Beschäftigte der "Busverkehr Oder-Spree GmbH" aufgerufen. Seit 3.30 Uhr stand der öffentliche Busverkehr im Landkreis Oder-Spree so gut wie still.

Bis auf wenige Ausnahmen seien alle Busse in den Depots geblieben, sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Marco Pavlik. Die Beteiligung der Fahrer an dem bis 9.00 Uhr andauernden Warnstreik liege bei 95 Prozent. Es gebe insgesamt fünf Streikbrecher und dadurch "keinen geregelten Linienverkehr". "Das Ziel des Streikes ist für diesen Vormittag auf jeden Fall erfüllt", so Pavlik weiter. Er bedauerte auch die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste. Auch die Schüler sind von dem Warnstreik betroffen, da sie auf die Linienbusse angewiesen sind.

Ab neun Uhr werde der ganz normale Linienverkehr wieder aufgenommen, sagte Pavlik am Dienstagmorgen im rbb. Nach etwa einer Stunde sollte der Nahverkehr wieder "an allen Ecken des Landkreises" normal laufen.