Im südlichen Brandenburg hat am Donnerstagmorgen ein Warnstreik in mehreren Kindertagesstätten begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter von elf Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO) aufgerufen, aus Protest gegen die schleppenden Tarifverhandlungen die Arbeit ruhen zu lassen.

Betroffen sind insgesamt elf Kitas in Cottbus, Senftenberg, Großräschen, Altdöbern, Lübbenau und Königs Wusterhausen. Eine Notbetreuung wird nicht angeboten. Gewerkschaftssekretär Ralf Franke warb bei den Eltern um Verständnis. Im rbb sagte er, dass den Beschäftigten nach fünf ergebnislosen Tarifrunden keine Wahl mehr bliebe, als von ihrem Streikrecht Gebrauch zu machen. Die Eltern der Kinder habe man schon am Dienstag informiert, sagte Franke im Gespräch mit Antenne Brandenburg. "Die Beschäftigten in den Kitas und in dem Hort sind seit sechs Uhr im Streik. So dass seit sechs Uhr auch keine dieser genannten Einrichtungen geöffnet hat."

Verdi fordert, dass die AWO die aktuellen Regelungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst übernimmt. Im Januar gab es auch in Berlin Streiks an Kindertagesstätten. Fast 4.000 Erzierinnen und Sozialarbeiter forderten eine Angleichung ihrer Löhne an Gehälter, die in anderen Bundesländern gezahlt werden. Zudem wurde beklagt das etwa 1.000 Stellen an Berliner Kitas unbesetzt seien. Eine Einigung in Berlin steht noch aus.